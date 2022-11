:

Inderdaad topic-waardig.

Doet me denken aan die XR-blokkeerder die in DWDD mocht uitleggen waarom ze forensen in Amsterdam had gehinderd om op hun werk te komen. Amper 30 jaar oud had ze al in Australië, Zuid Amerika en Azië gewoond. En ongetwijfeld regelmatig naar huis gevlogen voor familiebezoekjes.

En dan gaat ze *tEr coMpENsAtiE* even een paar uur een Amsterdamse rotonde blokkeren zodat een paar duizend mensen te laat op hun werk komen.

Inclusief levensreddende beroepen. Was er deze week in Duitsland niet iemand overleden aan zo'n blokkade?