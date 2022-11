Welbeschouwd zal het ons jeuken of Museum de Voorde in Zoetermeer kan voorbestaan of niet. Wij komen daar nooit, en zijn het ook niet van plan. Maar we vinden wel dat de inwoners van Zoetermeer zelf moeten kunnen beschikken over hun museum. En precies die casus maakt het tot een topic, want een voormalig raadslid vindt ook dat Zoetermeerders over hun museum moeten kunnen stemmen. De D66’er - u weet wel, de partij die landelijk het burgerreferendum heeft doodvermoord - heeft succesvol een inleidend verzoek tot een referendum ingediend. Genoeg handtekeningen (350 maar liefst) voor Fase II: 5000 Zoetermeerse krabbels voor een definitief verzoek. Jeetje wat klinkt dit proces bekend?

Wat ook bekend klinkt, is dat de vvd zo’n referendum onzin vindt. Maar bij een ander lokaal onderwerp waren ze wél voor een referendum, dus dat is een beetje hypocriet en opportunistisch van de vvd. De reddingsactie voor Museum de Voorde wordt echter hardop tegengewerkt door de vvd, tot frustratie van initiatiefnemer Peter Vergers: de D66’er klaagt dat hij “wordt gehinderd in het democratisch proces”. Sjonge, dat klinkt ook al zo bekend?

Tegenstanders van het referendum vinden het onderwerp ongeschikt, vinden het te duur en willen sneller knopen door kunnen hakken dan de burger yay of nay kan zeggen. Allemaal bekend, bekend en bekend, deze klerkenretoriek van mensen die hun door de burger gegund politieke touwtjes niet uit handen willen geven. Ondertussen gaat het aantal definitieve verzoeken voor een referendum richting een vijfde van het benodigde totaal en kijk, het zal ons dus welbeschouwd jeuken of Museum de Voorde in Zoetermeer kan voortbestaan of niet. Wij komen daar nooit.

Maar als de lokale statuten van Zoetermeer het mogelijk maken om een referendum over deze kwestie te houden, dan is het niet aan de vvd om te roepen dat mensen hun democratische mening niet mogen geven. Bovendien is de vvd een hele belangrijke regel van het internet vergeten: nooit tegen mensen in het algemeen en in dit geval Zoetermeerders in het bijzonder zeggen dat ze ergens niet moeten klikken om een definitief verzoek voor een referendum over Museum de Voorde in te dienen. Voor je het weet, doen ze het tegenovergestelde en eindigt deze hele saga in een schitterende historische tentoonstelling in Museum de Voorde, over hoe lokale democratie in 2023 het museum voor sluiting wist te behoeden.