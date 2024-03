Gezellig bericht uit Zoetermeer. "Rond 16.45 uur was het slachtoffer aan het spelen in de speeltuin op het Schipluidenpad toen bij een balspel een voorbijganger werd geraakt. In een reactie hierop werd het 9-jarige slachtoffer door deze man dusdanig hard in het gezicht geslagen dat de jongen ernstig gezichtsletsel opliep en zich onder doktersbehandeling heeft moeten laten stellen." Een 9-jarig jochie op zijn gezicht meppen omdat die per ongeluk een bal tegen je aanschiet. Wat een held ben je dan. "Uit verklaringen is het volgende signalement van de verdachte vastgesteld. Het gaat om een man met een licht getinte huidskleur. Hij was tussen de 16 en de 20 jaar oud en droeg zaterdag 23 maart een donkere jas en een donkere broek met witte sportschoenen. De verdachte draagt een slotjesbeugel." Wel fijn dat de dader een slotjesbeugel heeft zodat zijn tanden op een mooie manier in zijn gezicht gaan zitten en dat hij niet op zijn 9e keihard in zijn gezicht is gemept door een voorbijganger. Pliesie zoekt getuigen/kent u/bent u/etc.