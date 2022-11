Die Ad Corten krijgt telkens maar weer een 'podium' om te pleiten voor het terughalen van die ISers. Twee keer in het verleden in de Volkskrant. De eerste keer schreef ik daar een ingezonden brief over met een, laten we zeggen, afwijkende mening. Werd niet geplaatst. Nou vind ik dat op zich niet zo erg, maar er werd helemaal geen enkel tegengeluid geplaatst, en dat vind ik kwalijk. De tweede keer nam ik maar niet eens de moeite meer; ook toen geen enkele repliek op dat pleidooi van Corten.

En nu blijkt hij op zijn wenken bediend te woorden: al die ISers worden 'opgehaald' voor hun Mickey Mouse rechtszaakje. Ze worden veroordeeld voor lidmaatschap van een terroristische organisatie, meer is er niet tegen ze te bewijzen - want getuigen zijn er niet meer, zijn allemaal vermoord - en de max straf daarvoor is dacht ik nog nooit opgelegd, muv een handjevol mannelijke ISers, die destijds bij verstek zijn veroordeeld (toen kon het kennelijk wel: ze veroordelen zonder dat ze fysiek bij hun proces aanwezig waren, wat nu de eis van de rechter is en de reden dat ze massaal ingevlogen worden). En verder liegen ze allemaal over hun verleden daar. Dat 'narratief' van die struikrover op de foto hierboven is alweer een oud narratief. Jaren geleden zeiden ze allemaal dat ze alleen maar voor de kinderen zorgden, een potje kookten voor manlief en verder van niks wisten. Ik denk dat de André Seebrechtsen tegen ze hebben gezegd: ''Joh, dat gelooft echt geen mens hier, zelfs de rechters niet. Jullie moeten je 'narratief' aanpassen''. Dat hebben ze allemaal gedaan; nu beweren ze - allemaal - dat ze naïef waren en 'gevallen' waren voor idealistische verhalen en voorstellingen op die 'gelikte' IS sites, maar dat ze meteen bij aankomst merkten dat het helemaal mis was daar, maar ja, toen konden ze niet meer terug, want dan liep hun eigen leven gevaar. Leugens, leugens, leugens.

De enige echte straf die deze lieden verdienen is: collectieve intrekking van het Nederlanderschap en nooit meer toegang tot Nederland. Dat zouden ze zelf als 'echte' straf ervaren, en ''wij'' hoeven onze samenleving dan niet meer te delen met lieden die daar totaal niet in thuishoren.

Verder: met die hele 'menagerie' zijn ''zij'' als eerste begonnen: ''wij'' zijn in hun ogen - en woorden - ongelovige honden, varkens, en apen. En je kunt het wel op half-vertederende wijze hebben over ''IS-geitjes'' en ''Kalifaatkippen'', of, zoals 'mooie Angela' tijdens haar rechtszaak: ''Ik was een dom gansje'', maar ik blijf ze benoemen voor wat ze zijn: smerige ratten.

Deze lieden horen hier niet, evenmin als hun kalifaatkinderen. Wat is daar zo moeilijk aan?