De van oorsprong Zambiaanse schrijfster en econome Dambisa Moyo is zeer kritisch over het beschikbare-uitkeringssysteem. Zij vergelijkt het systeem met ponzifraude in haar boek "How the west was lost" omdat het slechts functioneert zolang er meer premiebetalers dan pensioenontvangers zijn.

Kijk, en daar komt het op neer. Ons pensioensysteem is gebaseerd op een ponzi-scheme. Bovendien bedacht in een periode dat de mensch slechts nog 7 jaar leefde na de pensioenleeftijd van destijds 65 jaar. Toen werkte dat. Nu iedereen 90 wordt uiteraard niet meer en zeker niet meer bij de huidige verhoudingen in werkenden versus gepensioneerden.