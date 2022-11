Dusssss. Noord-Korea heeft maar weer eens een zooi raketten - zeventien plus artillerie (!) - afgevuurd. "Including one that landed close to South Korean territorial waters for the first time since the 1945 division of the peninsula, South Korean officials said." Sirenes, jets de lucht in, raketten richting de Noord-Koreaanse grens, Japan emotioneel, de rest boos en dat terwijl Zuid-Korea en Amerika lekker oorlogje aan het spelen zijn. Saudi-Arabië is bang voor een aanval van Iran en heeft alvast aangeklopt bij de Verenigde Staten. In Centraal-Afrika (CAR, Congo, Zuid-Soedan, Ethiopië) slaan ze elkaar al tijden de kop in. Amerika stuurt alvast wat B-52's naar Australië voor het geval dat China op de koffie gaat bij Taiwan. Rusland probeert Oekraïne met de grond gelijk te maken, dat is nu al ongezellig, en dat dreigt allemaal nog een stuk ongezelliger te worden. En dan nog die recente ruzie van 'Groep Tietenman' met Eva Jinek. Jongens waar gaat het heen met deze wereld.