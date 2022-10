Het parcours van de Tour de France 2023 is bekendgemaakt en het is nog erger dan we al dachten. Niet alleen is er geen aankomst op de Mont Ventoux (waarschijnlijk te kwetsend voor mensen die niet houden van het woord 'maanlandschap'), ook de Alpe d'Huez ontbreekt in het parcours. Terwijl: de Alpe d'Huez is de Nederlandse berg ja. Zonder Nederlandse berg is de Tour de France de Tour de France niet meer, maar eerder gewoon een wielerronde door Frankrijk of zoiets. Er is slechts één tijdrit, die ook nog eens grotendeels bergop gaat. Laf. De organisatie bukt weer voor de deugers die het bijhouden van tussentijden willen dekoloniseren. Wij boycotten de boel en kijken uit protest volgend jaar alleen nog maar naar de Benelux Tour Powered by Teamleader. Dat zal ze leren!