Toen ik nog in de scheepvaart werkt op de tankers was alles wat uit Vysotsk kwam ULSD.. en dat zijn er nogal wat. En dat is niet zomaar te vervangen door eigen raffinage. En dan onze groene rakkers in den haag maar zeggen. Diesel is verleden tijd. Ze vergaten alleen dat 99 procent van onze goederen. Dus ook het vreten wat onze groene rakkers uit den haag schaften vervoerd word met DIESEL. Ah nee. Laten we dat maar eens in de ban doen. Nee het komt wel goed denken ze...

Nou mooi niet. Dit word de grootste fout van de EU en Nederland ...

Raffinaderijen zijn hier nu eenmaal niet meer ingesteld op diesel productie. en het ombouwen er van duurt veel te lang om hier een oplossing voor te kunnen krijgen.

Ik moge hopen dat deze crisis nu eens gaat komen en dat we die rakkers in den haag en brussel een dikke trap met pek en veren kunnen geven want het moet eens genoeg zijn met dit geneuzel !!

Ik snap dat je een oorlog wilt winnen maar doe dat met je eigen middelen en niet de middelen van het volk wat hier helemaal geen zin in heeft......