Oe heerlijk mensen. De CV kan nog tot minimaal begin november op het waakvlammetje. Kan je wel naar Spanje vluchten om te overwinteren voor de gasrekening. Maar er is helemaal geen gasrekening. Kiek toch eens wat een heerlijke temps allemaal, tot ver in het herfstreces. Kunnen ze daar bij de EU wel allemaal prijsafspraken voor gas enzo gaan maken. Maar u verbruikt helegaar niks! Nog even en we moeten met de pet rond voor Vattenfal, Essent & Eneco. Giro 555! Geef om dit energiebedrijf!

Herfst 2022. Mensen zoeken verkoeling in de ijskast

Nooit koelkast zeggen. Krijg je de Kitty's achter je aan