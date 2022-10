Kijk. Zo gaat ons kabinet om met de controle en verantwoording van extreem ingrijpende vrijheidsbeperkende maatregelen. In april van dit jaar werd duidelijk dat er opnames waren van vergaderingen van het OMT. U weet wel, die buiten alle parlementaire controle geplaatste bijeenkomsten waarin vast werd gesteld wat 'de wetenschap' van corona vond. Vervolgens zei Ernst Kuipers tegen de Kamer dat er van die vergaderingen echt geen opnames waren. Dat was toen al erg ongeloofwaardig, en nu blijkt dan ook dat het helemaal niet klopt. Ja, sorry, er zijn toch een stuk of 30 (dus niet 1, of 2, of 3, of 4, of 5, of 6, of 7, of 8, of 9, of 10, of 11, of 12, of 13, of 14, of 15, of 16, of 17, of 18, of 19, of 20, of 21, of 22, of 23, of 24, of 25, of 26, of 27, of 28, of 29, maar 30) schreef Kuipers gisteravond aan de Kamer. En dan als extra bonus: wát er op die opnames staat, blijft GEHEIM. Vanwege 'het belang van de Staat'. Vragen wij ons alleen maar af: hoe zit het dan met het belang van de Burger?