Allerlei mensen schreeuwen moord en brand over democratie en vrijheid van meningsuiting, maar vergeten dat Baudet niet berispt wordt vanwege zijn meningen. Hij heeft gewoon basale regels overtreden. Hij kan ook gewoon stemmen in de kamer en hij mag blijven doorgaan om zijn mening te verkondigen via allerlei communicatiekanalen, dus het valt allemaal wel mee. Zeker omdat Baudet er uberhaupt al de voorkeur geeft om niet in de kamer zijn mening te geven maar via zijn eigen kanalen. Want in de kamer krijgt hij nog wel eens tegengas en dat is natuurlijk niet zo prettig voor hem.

Overigens mogen we best eens gaan nadenken over het verbieden van partijen die actief de democratie ondergraven. De democratie is een fundamenteel onderdeel van onze rechtsstaat, dus die mag beschermd worden.