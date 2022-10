Het is zo mooi dat er in Nederland A) een miljoen woningen te weinig zijn en B) GroenLinks en haar debiele broertje de PvdA alle mogelijke bezwaren tegen windmolens ongezien van tafel gooien om die stinkdingen maar gewoon bij mensen in het gezicht te kunnen smijten, en wat dat met elkaar te maken heeft hoort u zo. Dat laatste is een heel sadistische hobby, want 's avonds staan er weer wat wethouders voor de spiegel de broekwindmolen op te winden terwijl het woongenot van heel veel mensen dubbel en dwars is verkracht. In Amsterdam doen ze al helemaal niet meer aan afstandsregels, want afstand houden tot woningen is praktisch onmogelijk, en omdat Amsterdam zichzelf wél heel geil en duurzaam vindt MOETEN die windmolens er komen. Ook al worden bewoners in het gezicht getuft - "Zo is er meer slagschaduw dan eerder door experts is geadviseerd" maar dat boeit de gemeenteraad niks, want zij wonen allemaal aan de gracht, "ook kan het (laagfrequent)geluid mogelijk hinder opleveren", maar dat boeit de gemeenteraad niks, want zij wonen allemaal aan de gracht. Dat al die JA21- en PVV-stemmers in Tuindorp die crack in hun maag gesplitst krijgen is 1 maar nu staat ook de bouw van zo'n 6.900 woningen op losse schroeven want windmolens, dat is 2. Gelukkig gaat het verder prima met de huizenprijzen in Amsterdam. MAAR HEY DAN STAAN ER WEL LEKKER EEN BOEL WINDMOLENS.