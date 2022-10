Okee jongens, Napoli tegen Ajax in de Champions League en in de thuiswedstrijd werd dat een dramatische 1-6 nederlaag voor de Amsterdammers. In Napels is Ajax dan ook compleet kansloos tegen het technisch, tactisch en fysiek superieure Napoli, dat dit seizoen nog geen wedstrijd heeft verloren. Derhalve moeten we het over andere zaken hebben, de trots van Napels, de pizza ananas. Hoeveel schijven ananas doen jullie normaal gesproken op een Napolitaanse pizza? Doen jullie dan verse ananas op een Napolitaanse pizza, of doen jullie gewoon ananas uit blik op een Napolitaanse pizza? En als echte Napolitanen dan verlekkerd naar jullie staan te kijken terwijl jullie die Napolitaanse ananaspizza naar binnen smikkelen, zouden jullie dan eerder zoenen met Napolitaanse mannen of met Napolitaanse vrouwen? Belangrijke levensvragen tijdens het voetballen, Ajax is de ananas op de Napolitaanse pizza, LIVE op RTL7.

UPDATE 4" - 1-0 Lozano

UPDATE 16" - 2-0 Raspatat

UPDATE RUST - 2-0, gaat weer lekker

UPDATE 49" - 2-1 KLAASSEN

UPDATE 61" - 3-1 Kvarastscheelkop

UPDATE 82" - 3-2 BERGWIJN

UPDATE 89" - 4-2 deze tellen we als eigen goal voor Blind

UPDATE EINDE - Kansloos. Schröder out!

