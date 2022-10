Nee, het is deze keer niet zo spannend als afgelopen seizoen met fashionmodel Hamilton in Abu Dhabi, maar dat maakt deze aanstaande wereldtitel niet minder belangrijk. Het is simpel: Max moet vandaag acht punten meer dan Leclerc halen en zes punten meer dan zijn teamgenoot. Klinkt aan het eind van de rit het Wilhelmus en pakt Max de snelste raceronde, dan is dat kampioenschap sowieso binnen en anders moet u even rekenen. Mocht het deze natte race niet lukken, dan komt het wel goed in Austin, want dit jaar staat er geen maat op de jonge Nederlander. Mercedes was helemaal nergens dit seizoen, Ferrari vocht vooral met Ferrari en Checo is een leuke tweede rijder, maar niet meer dan dat. De tweede titel ligt voor het oprapen en vertrekkend vanaf pole ligt Verstappen op koers om hem binnen te hengelen. Nou ja, als de regen alles niet volledig overhoop gooit. Eindigen we met een champagneontbijt of gaan de bubbels toch nog twee weken in de koeler? Iets na zeven uur is het lights out and away we go en gaan we het zien. Inters eronder en gaan!

UPDATE: Chaos in de eerste ronde, maar Max houdt de leiding. Rode vlag na crash Sainz en gladde baan.

UPDATE: Herstart is uitgesteld. Spa 2021 flashbacks...

UPDATE: We gaan om 9:15 uur nog een poging wagen.

UPDATE: MAX WINT! Maar is geen kampioen wegens halve punten.

UPDATE: Rare shit. Max wordt uitgeroepen tot wereldkampioen, maar mensen twijfelen.

UPDATE: De organisatie blijft volhouden dat Max wereldkampioen is terwijl iedereen met een rekenmachine weet dat hij nog één punt tekort komt. Bizarre situatie.

WERELDKAMPIOEN! (we callen hem ook maar) Om onduidelijke redenen deelt de raceleiding volle punten uit en daardoor pakt Max de titel.

Winnaar van het weekend