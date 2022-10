: Ja, nou had ik al geen eenzijdig beeld van Hitler.

Maar bij Dahmer is het toch wat genuanceerder. De kritiek van Slachtofferhulp snijdt wel degelijk hout:

Het stoort Jansen vooral dat in de serie de moordenaar een „krachtige, sterke man” is, terwijl de slachtoffers „juist worden geportretteerd als emotioneel en zwak”. „Een slachtoffer is dan per definitie de verliezer”, schrijft Jansen in De kwestie. „Dit neemt angst weg bij de kijker: de wereld blijft voorspelbaar en de kijker kan zich op afstand plaatsen van het slachtoffer. Het échte verhaal is natuurlijk veel genuanceerder.”

Vooral dat angst wegnemen/wereld overzichtelijker maken/op afstand kunnen plaatsen van het slachtoffer is toch wel bijzonder kwalijk.

We worden in feite onterecht gerustgesteld, als kijker. Alsof we naar de NPO kijken zeg maar, wanneer het om huisvesten van de vele asielzoekers gaat. Dat, gezien de tegels alhier, zoveel reaguurders zich dat niet realiseren is toch wel héél kolderiek.