Ongeveer een maand geleden ontplofte er een bead bom in de schaakwereld toen levende legende Magnus Carlsen van het bord werd gepoetst door Hans Niemann, die een wel érg steile leercurve heeft gekend in de voorbije jaren. Carlsen verliet het toernooi, plaatste een veelzeggende tweet ("If I speak, I am in big trouble"), Niemann gaf toe in het verleden vals te hebben gespeeld (toen hij twaalf en zestien jaar oud was, maar nooit tijdens streamen en nooit bij toernooien met prijzengeld) en het allermooiste was nog: er ging een theorie rond dat Niemann vibrerende anaalballen (*) in zijn kontje had, waardoor iemand van afstand door middel van trillingen de juiste zetten kon doorgeven. En nu is er een rapport, 72 pagina's, van 's werelds grootste en belangrijkste schaakwebsite chess.com: The Hans Niemann Report.

Conclusies: Hans Niemann speelde in online wedstrijden veel vaker vals dan hij heeft toegegeven, namelijk wel meer dan honderd keer, ook in wedstrijden waarin hij live was op een stream en ook in wedstrijden met prijzengeld. Hoewel chess.com niet kijkt naar real life schaken aan een tafel (OTB, over the board) is wel duidelijk dat zijn groei in zijn schaaksterkte (gemeten van zijn elfde tot zijn negentiende) de hoogste waarde ooit kent; hoger dan bijvoorbeeld Bobby Fischer en Magnus Carlsen. IETS stinkt, maar wat. ENFIN en blablabla, lang en ingewikkeld verhaal, maar het komt er dus op neer dat chess.com het gebruik van vibrerende anaalballen bevestigt noch ontkent. Dus de vraag blijft: had Hans Niemann vibrerende anaalballen in zijn reet tijdens OTB-wedstrijden, bijvoorbeeld tijdens die keer dat hij Magnus Carlsen van het bord veegde?