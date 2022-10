: Klachten van welke aard? Het enige dat we weten is dát er klachten zijn! Maar niet waarover. Niet wat er zich heeft afgespeeld. Niet wie evt. de regels heeft overtreden(misschien wel beide kanten). Niet wat de aanleiding voor een confrontatie of handeling was. Niet wanneer 't heeft plaats gevonden.

Hoe de fuck moet je je daar tegen verdedigen? Wat moet er überhaupt onderzocht worden? Waar gaat dat onderzoek dan naar op zoek voor bewijs als ze niet weten wie, wat, waar, wanneer omdat het anoniem gemeld is? De enige die je *iets* kan vragen is diegene over wie de klachten gaan, maar zie maar eens aan iemand te vragen of hij een persoon heeft geschoffeerd of uitgescholden voor rotte vis, zonder dat diegene aan wie je het vraagt alsnog weet waarover het gaat.

Er is een reden dat je niet anoniem aangifte kan doen bij de politie(je kan enkel misdaad anoniem melden): daar kun je je niet tegen verdedigen en een rechter kan zich daar ook niet over buigen. Want de rechter zal zich moeten buigen over wat er is gebeurd, wanneer, onder welke omstandigheid en dat vervolgens toetsen aan de wet.

Je kan wel anoniem aangifte doen omdat iemand je op je muil heeft geslagen, maar als de rechter niet weet wie de aangifte gedaan heeft, hoe moet ie dan beide zijden horen aleer oordeel te vellen of bijv. zelfverdediging uit te sluiten?

Dat is totale waanzin!

En ja iedereen is in theorie onschuldig tot het tegendeel bewezen is, maar in dit geval is Arib al gelasterd nog voor zijzelf wist dat er überhaupt een klacht + onderzoek. De schade is reeds gedaan. Dat men in de panelen voor haar op de bres springt, heeft niets met partijen te maken, daar PvdA net zo goed een kartelpartij als D66 is.