Trouwens over huurwoningen. Hier bij ons hebben we er een nieuwe buur bij. Prima kerel. Wat ouder, had al een hersenbloeding gehad. Door drank, drugs naar de kloten gegaan. Tijdje op straat geleefd. Alle contact met vrienden en familie kwijt en uiteindelijk via een afkickkliniek naar een daklozenopvang gegaan. Moest hier, hier ja, bijna 18 maanden wachten op een woning. Op het laatst, toen hij eigenlijk weer op straat zou moeten hebben gemeente en hulpverlening een dealtje gemaakt en een sociale huurwoning voor hem gevonden bij ons in het dorp. Vent dolgelukkig. Maar, officieel/officieus zou niemand in Nederland die aan de rand van de afgrond zat langer dan 3-4 maanden hoeven te wachten om een herstart te maken. Geen statushouder en geen dakloze ex-junk. Geeft je toch te denken dat er iets goed misgaat met de sociale huurwoningen. Sowieso scheefhuurders. Sowieso huisjesmelkers. Sowieso al die lege kantoorpanden. En dit is dan de onderlaag van de samenleving.

Wat dacht je van die ouderenverzorgers die we nodig hebben en uit Spanje of Polen moeten halen? Of gewoon arbeiders? Die behoren niet in een vakantiepark te zitten van een louche ondernemer. En eigenlijk valt het simpel op te lossen. Kijken of Hugo de ballen heeft.