Het hele gas besparen met koken is mierenneuken in de marge. Ik heb 1 persoonshuishouden, en gebruik alleen gas om te koken, wat ik gemiddeld om de dag doe. Verbruik van 6 pits gasstel is dan voor 365/2 dagen 22m3 per jaar. Dus bij een prijs van 4 euro die echt niet het hele jaar is, kom je op 88 euro per jaar. Laat je daar echt *gigantisch veel op besparen* zeg 50% (en dan zit je al ruim in fantasy-land eitjes te 'koken' in water van 50 graden), dan nog heb je maar 44 euro bespaard. En dan komt de rekening van de 2000m3 verwarming en boiler, pats: 8000 euro. Naja 8044 in totaal dan he. Maar gelukkig heb je wel een jaar lang lopen kutten met blubbereitjes, dat dan weer wel.