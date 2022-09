En dus ? Gaan we in de zorg meer en meer, richting een zakelijk model, zoals in de eveneens neo-liberale, Verenigde Staten ? Bla de markt dit, bla de markt zus, bla de markt zo. Dit laatste - Vertrouwen op de markt - verliep ook zo succesvol, in de paniek rondom Corona waar we als land niet eens op bleken voorbereid.

Er zit altijd een gat en een verschil, tussen wat een gezond bedrijf wil (Continuïteit, als het goed is vormt winst een afgeleide hiervan, in plaats van het afromen van winsten, ten nadele van een maatschappij en natie...) en wat een goede overheid wil : Goed zorgen voor de mensen, en de eigen inwoners. Een overheid vóór de mensen dus, in plaats van andersom. Ook hier in de tegels verschijnen schrijnende reacties.

Dit kabinet heeft nog altijd een gigantisch imago probleem, en slaagt er aanvullend nog altijd niet in zichzelf te verkopen. Het is te merken, aan dit kabinet.