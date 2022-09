Wat zo'n menselijk stuk afval met het verstandelijk vermogen lager dan dat van een amoebe met een totaal belachelijke auto, die enkel uitstraalt dat de (eigenaar en) berijder een dusdanig laag zelfvertrouwen heeft dat hij denkt dat door er mee te gaan rijden 'de vrouwtjes' denken dat hij een goddelijke adonis is, op een lege snelweg doet, zal ons worst wezen.

Dat zo'n vreselijk zielig excuus voor het woord 'mens' zichzelf ooit nog eens versnippert middels zelf-vernietiging middels vangrails in combinatie met 200 kilometer per uur, zal ons boeien.

Wat deze achterlijke halve zool helaas ook doet, is zijn totaal onverantwoorde gedrag filmen en de wereld in gooien.

Ten eerste pikken jongeren, waarbij vaak de hersenen nog niet volgroeid zijn, dit gedrag op en gaan er van uit dat het mooi en/of goed is. Zij zien hun idool capriolen uithalen die wettelijk totaal onacceptabel zijn, uitnodigen tot nadoen, totaal niet realistisch zijn...

En daarnaast vaart de gek er wel bij; youtube vind het prachtig mooi; zij plempen het filmpje vol advertenties, de centjes rollen binnen en wat maakt het uit, 'no harm done'...

Wat zou helpen, is als die meneer met zijn zeer Nederlandse naam een keer in de klassen bij mij komt, om aan de kinders met soortgelijke namen uit te leggen, dat zijn gedrag zeker NIET moet worden nagedaan, dat het NIET stoer is om als een mongool (excuses voor deze harde term) wetten te overtreden en dat je ZEKER met een houten jas eindigt als je dit op je debiele stepje of brommer na probeert te doen.

Maar de realiteit zal zijn dat Sja-iet enkel nog hoger op de ranglijst stijgt. En wij elke dag onze harten vasthouden als er weer een knul langs jekkert alsof hij een lambo rijdt.. Ofwel, als een blinde debiel met oogkleppen en een tijdelijke algehele lobotemie.

Enfin, wij gaan even verder met de kipfilet. Dat is al intelligenter dan dit stuk verdriet.