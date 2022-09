:

Dat blijft gissen, maar dat het anders gelopen was, dat is zeker.

Ik denk wel dat Hitler uiteindelijk het onderspit had gedolven. Het Verenigd koninkrijk veroveren was onmogelijk voor de Duitsers. De enorme industriële overmacht, plus grote bevolking in de VS, Canada en VK, had een D-Day uiteindelijk ook tot stand gebracht, misschien wat minder snel. Zelfde scenario kan je verwachten; de vernietiging van de Luftwaffe en een overmacht in de lucht was doorslaggevend, wat ze ook achter die Antlantikwal van ze gestopt hadden. Die oorlog was ook vreselijk duur en ook daar zou Hitler uiteindelijk onderuit gaan.