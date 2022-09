Is dit eigenlijk nog nieuws? Of moeten we het maar gewoon laten zitten? Gisteren waren Mohammedje en Mohammedje lekker bezig met die ontploffing in de Kinkerstraat. En hedenochtend worden we wakker met het nieuws uit Purmerend, waar Pietje en Klaasje de gevels uit het pand van een juwelier hebben geblazen. "Een enorme explosie schudde bewoners vannacht wakker. Om 03.00 uur kreeg de politie meerdere belletjes dat het raak was aan de Padjedijk. Bij aankomst waren de daders al gevlucht, op een scooter in de richting van de Kaasmarkt. Ongeveer tien woningen zijn ontruimd, de politie weet nog niet of het gebied veilig is." Handig signalement, het maakt het zoeken misschien wat makkelijker: Pietje en Klaasje zijn gevlucht op een donkere scooter. En zo verpest een klein groepje mensen op een donkere scooter het weer voor al die mensen die een donkere scooter alleen maar gebruiken voor de geluidsoverlast. Tot morgen!