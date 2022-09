Nee hoor, het zijn Turken. Want toen Turkije met 3-3 gelijkspeelde tegen Luxemburg in de Nations League (heel erg knap! Echt bijzonder! Een 3-3-gelijkspel tegen Luxemburg. Applaus) werd de Schilderswijk in Den Hagistan op stelten gezet. Eerst met getüter, daarna: "Rondom het kruispunt van de Hoefkade met de Vaillantlaan verzamelden enkele tientallen personen zich. Daar stond een rolcontainer met afval in brand en er lag een fiets op het vuur. Volgens een woordvoerster van de politie werd er met glas gegooid en zwaar vuurwerk afgestoken. Er is een aanhouding verricht voor het mishandelen van een agent en het niet opvolgen van een politiebevel. Hoe de agent eraan toe is, is onbekend." Al dit. Om een gelijkspel tegen Luxemburg. Een gelijkspel. Tegen Luxemburg. Drie tegengoals. Tegen Luxemburg. Lux-em-burg. En nu promoveert Turkije van het derde niveau Donald Duck-divisie naar het tweede niveau Donald Duck-divisie. Knap. HEEL ERG KNAP! TÜTEREEEEEEN & AGENTEN SLÖPEN!