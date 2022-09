Overigens was ik ook een beetje van 'dat gezeur over Piet, het is maar een kinderfeestje'. Ja, totdat ik het eens vroeg aan wat jeugdvriendjes van kleur. Die deden mij wel inzien dat het nogal racistisch is en dat van de Sint een seniele oude vent maken en van Piet een slimme negerkarikatuur geen ene shit helpt. Zullen er dan personen van kleur zijn die er helemaal geen aanstoot van nemen? Oh ja, 100% die zijn er wel. Maar de meesten nemen er wel aanstoot aan en na enige introspectie begreep ik dat eigenlijk wel. Het is ook zo onnodig. Het is een kinderfeestje. Waarom niet een kinderfeestje voor alle kinderen. Zonder religie, zonder racisme, zonder alles. Deze Sinterklaas en Zwarte Piet zijn niet eens traditie. Pas begin vorige eeuw begonnen we het zo te vieren en het kwam pas echt in beeld voor ons Als je ergens tussen 1945 en 1960 was geboren. En toen was het domme Piet en wijze Sint. Zoals het domme Sjimmie en slimme Sjors was. Ja, dat is best racistisch.

Maar niet boos worden. De meeste mensen zijn zich niet eens bewust dat ze discriminerende of racistische vooroordelen hebben. We weten niet beter. Ik ben ook zo. Neger was voor mij een doodnormaal woord. Zwarte Piet was geweldig. Grote fan van Sjors en Sjimmie. Maar als je er met over gaat praten dan begrijp je het pas.