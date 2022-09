99 procent zeker. Slechts 1 procent mogelijke twijfel. Dames en heren, we hebben explosief materiaal. Echt explosief hoor, sjonge jonge jonge. Dit is wat, tenminste, als het waar is hè. Maar áls dit toch waar is. Oei. Oei. Dan is het nog erger dan we dachten. We zeggen als, want we vinden dat dit eigenlijk eens goed zou moeten worden uitgezocht (door anderen, zelf zijn we te druk met dit explosief vinden, maar bijvoorbeeld bij de Dagelijkse Canaart of DomRechts.nl of Ongehoord Negerland zouden ze dit moeten doen, anders zijn ze geen knip voor de neus waard) maar als dit klopt zeg. Nou nou nou. Het RIVM schijnt, schijnt hoor, we hebben alleen een bankafschrift gezien waarvan we denken dat het echt is omdat er heel groot "DE VOLKSKRANT" boven staat, die mogen alle media inzien, als ze het vragen, nou ja, als ze het aan ons vragen dan laten we het niet echt zien, maar ja, ze komen toch niet, want ze zoeken niks uit, maar het schijnt dus, schijnt, hier wel even een disclaimer, slag om de arm, 99 procent, hebben we dat ook weer afgedekt, maar het schijnt dat het RIVM een rectificatie eist van podcastmakers Yves Gijrath en Erik de Vlieger omdat die een idioot gerucht de wereld in hebben geholpen over Jaap van Dissel die 750.000 euro zou hebben ontvangen van Stichting Open Nederland. En het schijnt dat Wappie van Haga hier alleen maar Kamervragen over gaat stellen. Maar dat weten we niet zeker hoor. Tenminste. Niet 100 procent.

Jamaar HUUUU corrupt