Nou daar is ie hoor. De column van Linda de Mol over Linda de Mol in de LINDA. van Linda de Mol. En wat blijkt? Het seksueel grensoverschrijdend gedrag van Linda de Mols ex Jeroen Rietbergen is dan misschien wel erg, maar het allerergste is natuurlijk een of ander filmpje waarin Tim Hofman een grapje maakt dat hij een stijve lul heeft. Dat je een beetje wild om je heen gaat slaan en met je beschuldigende showbizzvingers naar Beau van Erven Dorens en Angela de Jong en Rob Goossens en Marc-Marie Huijbregts en Jan Roos gaat wijzen, dat is al een beetje sneu. Maar als je na maanden stilzwijgen deze jijbak maakt, naar de man zonder wiens programma Jeroen Rietbergen gewoon door had kunnen gaan met zijn ranzige gedrag, dan heb je geen bord voor je kop, maar een complete schotelantenne.

"Ik zag beelden van Hofman zelf, die tegen een ongemakkelijke vrouw zei: ‘Laat een tiet zien, ik heb een stijve l*l’, en zag hoe dat niet zo erg werd gevonden." WEET JE WAAROM DAT NIET ERG WERD GEVONDEN? OMDAT DAT NIET ERG WAS én omdat de ophef nota bene werd aangezwengeld door de veroordeelde kindermisbruiker (zeg maar een soort Jeroen Rietbergen, maar dan erger) Youness Ouali. En bovendien heeft die brave Hofman nog zijn excuses aangeboden ook, maar dat maakt Linda Mol niks uit zolang ze maar het slachtoffer kan uithangen. Wist u dat Linda de Mol zelfs wilde stoppen met haar werk waar ze miljoenen mee verdient! Erg hè. Denkt u daar maar eens aan als u vanavond het thermostaat een graadje lager draait en/of in de pan staat te roeren voor de risotto. Pray for Linda.