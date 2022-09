Allemaal leuk en aardig die Russische agressie in Oekraïne, maar we zeiden het al eerder en we zeggen het opnieuw: Rusland is een apenland met nukes. Er is natuurlijk maar één echte militaire supergrootmacht en dat is de VS (ja, en op gepaste afstand China). De Amerikanen krijgen weer nieuw speelgoed en het zou geweldig zijn als het niet zo dodelijk was: een vliegend levenseinde in de vorm van de B-21 Raider. "Northrop Grumman Corporation (NYSE: NOC), in partnership with the U.S. Air Force, will unveil the B-21 Raider during the first week of December at the company’s Palmdale, California facility." Het ding komt er (vermoedelijk) uit te zien als de fenomenale stealth-joekel B-2 Spirit, waar er 21 van zijn gebouwd (in 2008 crashte de Spirit of Kansas, alias de crash van 1,4 miljard, de duurste vliegtuigcrash in de historie). ENFIN, de B-21 dus. In eerste instantie zullen ze 100 vleermuizen gaan bouwen, tot mogelijk 200, tegen een prijs van zo'n 631 miljoen dollar per stuk (flink goedkoper dan de B-2, dus), bedoeld ter aanvulling op (en gedeeltelijk ter vervanging van) de huidige vloot zware bommenwerpers: de Rockwell B-1 Lancer, de al eerder genoemde B-2 en natuurlijk de Boeing B-52 Stratofortress. Om de B-52 hebben we nog hartelijk kunnen lachen in de Oekraïne-oorlog, toen ze hun aanwezigheid kenbaar maakten door rond te vliegen met callsigns Anger & Hate.

Het idee van de nieuwe B-21? Om eventueel, indien nodig, aan te vallen diep in China, waar het nucleaire arsenaal ligt - want Rusland is niet langer de grootste bedreiging. "Where all of America’s previous jet bombers were designed with attacks on the Soviet Union in mind, the B-21 is being designed with attacks on China’s far west in mind - where much of the People’s Liberation Army’s strategic arsenal is based. China’s air defence network is among the most advanced in the world, and continues to be enhanced with new technologies from new fifth and upcoming sixth generation fighters to new air to air missile types such as the PL-15 and PL-21 which, uniquely, use active electronically scanned array radars for guidance." Draagt het ding ook kernwapens? Natuurlijk joh! "Designed to be long-range, highly survivable and capable of carrying a mix of conventional and nuclear ordnance, the B-21 will join the nuclear triad as a visible and flexible nuclear deterrent; supporting national security objectives and assuring our nation’s allies and partners." Gezellig!