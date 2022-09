Iedereen die vecht voor Oekraïne, voor het westen, verdient een heldenstatus natuurlijk.

Hoor dat Rusland hun bullshit referendum weer eens in de strijd gooit. Uiteraard met passende waarnemers van nuttige idioten uit de hoek van westers extreemrechts. Hoewel het referendum op de Krim nog moest onder dreiging van Russische soldaten en ultranationalistische "vrijwilligers" zullen deze referenda wellicht een vrij realistisch beeld scheppen. Immers. Al het pro-Kyiv volk is gevlucht of blijft bibberend van angst thuis hopend dat de beesten uit Rusland ze niet gaan martelen, verkrachten of vermoorden. Wat ergens wel bijzonder is want de pro-Kremlin paupers is verzocht om 'niet in paniek te raken en kalm naar Rusland te gaan totdat de Russen de boel weer onder controle heeft' o.i.d. Maar wie blijft er dan nog over om te stemmen eigenlijk? Zal me weinig verbazen dat het pro-Poetin volk bij de Russische grens is teruggestuurd om te gaan stemmen voor hun onafhankelijkheid. Kijken naar de uitslagen van het referendum om onafhankelijk te worden zo'n 30 jaar geleden is het moeilijk om te geloven dat de pro-Rusland idioten (zo'n 10% v/d Oekraïense bevolking) zelf niet doorhebben dat hun dorpjes, stadjes en steden in puin zijn gelegd door de Russen. Ik begrijp werkelijk niet hoe mensen zo gehersenspoeld kunnen worden. Ook de wat 'zwakkeren der geest'. Maar begrijpen of niet het is een feit dat 24/7 agitprop je doet radicaliseren. Hoe dan ook Raspoetitsa komt eraan. Funest voor aanvallen.