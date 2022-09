Heeeeeerlijk volgende hoofdstuk in de belangrijkste sportophef van 2022. Want SPORT, zo kunnen we schaken toch wel noemen, samen met darts, driebanden en klaverjassen behorend tot de Heilige Vier. De koning van het bord, de schier onverslaanbare Magnus Carlsen, gooide twee weken terug het bijltje erbij neer na een zeer verrassende nederlaag tegen Hans Niemann, die in het verleden is betrapt op valsspelen en dat nu (mogelijk, volgens Carlsen wellicht) weer gedaan zou hebben. MAAR HOE DAN? Een van de theorieën: vibrerende anaalballen in zijn kontje, waardoor iemand op afstand hem de juiste zet zou kunnen doorgeven. Enfin, Carlsen plaatste na zijn verliespartij en zijn terugtrekking uit het toernooi een veelzeggende tweet ("If I speak, I am in big trouble") en de schaakwereld zat op het puntje van de stoel voor de volgende ontmoeting tussen Carlsen en Niemann (profiel). Gisteren, in een online toernooi. En Wat Er Toen Gebeurde Verbaasde Iedereen: na één zet gaf Carlsen op. Hij verloor expres. En zette zijn webcam uit. Om later, voor een andere wedstrijd, doodleuk wél weer in actie te komen. Het is stil op de kanalen van Carlsen, en er klinkt kritiek: hij lijkt Niemann te beschuldigen van vals spel, maar onderbouwt dit niet. Of weet hij soms... wat er.... IN HET KONTGAATJE VAN NIEMANN ZIT? Namelijk van die heerlijke ANAALBALLEN?