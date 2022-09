Spoorwegpolitie hier in Zwitserland is dol op die mensen. Jaja, hier heb je nog echte spoorwegpolitie en geen BOA types. Zeer vriendelijk en behulpzaam als je je beleefd gedraagt, zelfs dronken, en een kaartje hebt. Heb je een grote mond dan binnen 2 minuten op de vloer in de handboeien en exit. Doen ze niet moeilijk over. Helaas wegbezuinigd in Nederland. Oplossing is er maar kruideniers mentaliteit of zoals Engelsen zeggen: Penny wise pund foolish.

www.swissinfo.ch/eng/multimedia/on-th...