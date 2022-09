De politie vraagt uw aandacht voor het volgende. In de Amsterdamse Reguliersdwarsstraat zijn mensen bestolen van telefoons & tassen door twee knakkers die zich ineens wel heel erg amicaal gedroegen. Peuki en Tokki. Aandacht vragen, knuffelen, jas willen geven omdat het koud is, dat werk. En floeps, telefoon weg, tas weg. Pro tip van de redactie van GeenStijl: iemand die eruit ziet als een aan crack verslaafd bendelid uit Boekarest dan wel een handtastelijke uitsmijter van een vuige heterobar in Istanbul moet je gewoon lekker op een afstandje houden, ksssst vort. Enfin, nu het kwaad al is geschied, moeten we ze maar zoeken. Wie kent Peuki en Tokki?

Peuki

Kokki