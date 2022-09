Dat het een "White Man Bad" shit-show ging worden, dat wisten we al.

Maar met Johnny erbij, weet je helemaal wat voor een beestje dit gaag worden.

Toch mooit om te zien dat die PvdA banen-carrousel op volle toeren doordraait.

Anywho..., ik vraag me af of Johnny dan ook ALLES over het Afrikaanse slavernijverleden meeneemt?

Dus ook dit: rumble.com/vz514f-the-origins-of-the-....

Want iets wat schielijk wordt verzwegen is dat slavernij sinds het begin der tijden ENDEMISCH is aan het Afrikaanse continent: en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_Afri...

Afrikanen die Afrikanen tot slaaf maakten, hielden en verkochten.

Lang voor de Trans Atlantische Slavernij en tot op de dag van vandaag, terwijl de rest van de wereld slavernij illegaal heeft gemaakt.

"Jamaar de oudste geschriften over slavernij in Afrika waren vanaf de Ptolomaic Dynasty, Grieks, dus blank."

You can't have your cake and eat it too...

Je kunt niet aan de ene kant geschiedenis black-washen en proberen alles en iedereen van enige betekenis proberen zwart te maken (ocherm Ariel, die arme zeemeermin) en dan vervolgens de houding aannemen van "jamaar die niet, want die waren slecht, dus blank".

Moderne geleerden hierover: en.wikipedia.org/wiki/Ancient_Egyptia....

Gemengde ras dus.

Een multiculturele raciale utopie..., met slavernij. *besmuikt lacht*

Maar ook gewoon Afrikaanse imperiums (ook hallo imperialisme) die draaiden op slavernij van Afrikaanse slaven, voor hun eigen hofhouding, verhandeld aan andere Afrikaanse imperiums en verhandeld aan Arabieren:

- en.wikipedia.org/wiki/Bono_state

Hier zwijgen ze er over, tsk...

- en.wikipedia.org/wiki/Ashanti_Empire (HEY AKWASI! JIJ OUWE SLAVENDRIJVERT!)

"Slavery was historically a tradition in the Ashanti Empire, with slaves typically taken as captives from enemies in warfare. The Ashanti Empire was the largest slaveowning and slave trading state in the territory of today's Ghana during the Atlantic slave trade."

- en.wikipedia.org/wiki/Yoruba_people

"The Oyo Empire under its oba, known as the Alaafin of Oyo, was active in the African slave trade during the 18th century. The Yoruba often demanded slaves as a form of tribute of subject populations, who in turn sometimes made war on other peoples to capture the required slaves. Part of the slaves sold by the Oyo Empire entered the Atlantic slave trade."

Only a PART OF, huh?

- en.wikipedia.org/wiki/Nyamwezi_people...

"Slavery was important and chiefs and other government officials owned the largest number, sometimes well over a thousand, for as porters became more and more important, and since many men were traveling, labor for cultivation became increasingly scarce and slaves were needed more and more. Slaves remaining in the local area seem to have had a life easier and more secure than those sent to the coast. Domestic slaves often lived and ate with their owners, were allowed to work on their own, and could possess their own slaves and livestock; loyal slaves could even be given part of a chiefdom, and it was not unusual for slaves to acquire positions of great influence and power."

DOMESTIC slaves..., 'mmmkay...

- etc....... -> ad infinitum, ad nauseam

En hetgeen ook mag opvallen is hoe schielijk de geschiedenis m.b.t. de Arabische slavenhandel: en.wikipedia.org/wiki/Arab_slave_trad..., met het Afrikaanse continent:

- en.wikipedia.org/wiki/Trans-Saharan_s...

"During the Trans-Saharan slave trade, slaves were transported across the Sahara desert. Most were moved from Sub-Saharan Africa to North Africa to be sold to Mediterranean and Middle eastern civilization"

- en.wikipedia.org/wiki/Indian_Ocean_sl...

"The Indian Ocean slave trade, sometimes known as the East African slave trade or Arab slave trade, was multi-directional slave trade and has changed over time. Africans were sent as slaves to the Middle East, to Indian Ocean islands (including Madagascar), to the Indian subcontinent, and later to the Americas."

- en.wikipedia.org/wiki/Barbary_slave_t... (Slavernij met blanke slaven)

"The Barbary slave trade involved slave markets on the Barbary Coast of North Africa, which included the Ottoman states of Algeria, Tunisia and Tripolitania and the independent sultanate of Morocco, between the 16th and 19th century. The Ottoman states in North Africa were nominally under Ottoman suzerainty."

- en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_Tuni...

- en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_Liby...

- en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_Suda...

- en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_Maur...

- en.wikipedia.org/wiki/Slavery_in_Yeme...

, wordt verzwegen. Het is niet dat het niet gedocumenteerd is, maar men praat er het liefst niet over.

Nee..., men wil eigenlijk enkel over de slavernij DOOR blanken praten.

De Trans-Atlantische slavernij.

Dat is wat hen betreft alles wat slavernij is.

En het mag tevens opvallen dat die slavernij op de gehele tijdschaal van slavernij op het Afrikaanse Continent maar zeer kort heeft geduurd.

Let wel, elk moment dat je aan slavernij doet, is er één teveel...

Maar hoe lang hebben Europeanen dan meegedaan aan de Trans Atlantische slavernij: www.reuters.com/article/uk-slavery-id...

1444 AD tot en met 1861 AD = ongeveer 417 jaar.

En in Nederland: nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_va...

1528 AD tot en met 1861 AD = ongeveer 333 jaar.

En de Afrikaanse slavernij, van Afrikanen, door Afrikanen?

~305BC tot de dag van vandaag 2022 AD = 2307 jaar and counting...

Wij MOETEN onze aandeel in de Afrikaanse slavernij erkennen.

Het was normaal destijds, maar het is nu zeker niet meer normaal.

En dat is maar goed ook.

Maar we moeten het wel in perspectief zien en niet deze anti-blank racisme, waarbij moedwillig en malicieus het beeld gecreëerd wordt dat dit een vinding is van den blancke mensch.