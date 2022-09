Afgelopen donderdag overleed de Britse koningin Elizabeth op 96-jarige leeftijd. Ze zat 70 jaar op de troon en was daarmee de langst regerende monarch uit de Britse geschiedenis.

Het overlijden van koningin Elizabeth is het juiste moment om alle koningshuizen ter wereld op te doeken, zei schrijfster Heleen van Royen in het tv-programma Vandaag Inside.

In Nederland moeten we er ook mee kappen

“Ik vind dat dit gewoon de laatste koningin is. We moeten gewoon stoppen met het koninklijk huis. In Engeland, in Nederland, voorál in Nederland, overal. In Engeland past het misschien nog wel, maar ik zou zeggen: stop ermee,” aldus Van Royen.

“De schandalen worden alleen maar erger. In Nederland moeten we er ook mee kappen,” voegde ze toe. De afgelopen jaren kwam het Britse koningshuis onder meer in de publiciteit door toedoen van prins Andrew, de zoon van de vorstin. Die raakte in opspraak door zijn banden met pedofiel Jeffrey Epstein, een omstreden multimiljonair die was opgepakt op verdenking van het seksueel misbruik van minderjarigen