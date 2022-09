Ach joh. Vanavond weer lekker een factuurtje opstellen en dan binnenkort weer ergens een slap verhaal ophangen over dat in 'ons rechtssysteem' 'iedere verdachte' 'de best mogelijke verdediging' verdient. Maar ondertussen weigeren de verdachten van de aanslagen in Brussel in 2016 hun proces bij te wonen vanwege de glazen hokjes waar ze in moeten zitten. "De hokjes, voor elke beschuldigde één, moeten de veiligheid helpen waarborgen bij het zwaarbeveiligde proces. De politie is beducht voor een ontsnappingspoging, gijzeling of andere wanhoopsactie en de veiligheidsboxen zouden aanwezige slachtoffers een gerust gevoel geven. Maar volgens de verdediging van de tien mannen die terechtstaan, zijn de hokjes mensonterend. De gaatjes in de glazen wand laten nauwelijks overleg met hun cliënten toe, klagen ze. De hokjes zouden juryleden die straks moeten beslissen of de beklaagden schuldig zijn ook bij voorbaat al die indruk geven."

Mensonterend.

Dit is mensonterend.

Dit is mensonterend.

Dit is mensonterend.

Dit is mensonterend.

Dit. Is. Niet. Mensonterend.