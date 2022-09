En nog steeds niemand die begint over getijden, terwijl eb en vloed zo'n beetje de meest constante factoren zijn.

Een simpele getijdencentrale hebben we al op Texel:

En laten we de energie uit golven niet vergeten..

With an estimated worldwide potential in the order of 1000-1500 TWh/year, waves are amongst the highest energy dense renewable resource. Waves are a result of wind and ocean interactions, that lead to generation of local waves which tent to be amplified as they propagate. Wave energy has the advantage of being predictable and less volatile compared to some of the other renewable energy sources.

Ik vrees echter dat onze politiek dit niet oppikken gaat want de zonnecel-&windmolenlobby draait op volle toeren, en heeft hele diepe zakken.