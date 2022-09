Dat millennials (en nog erger: Gen Z) een beetje labiel zijn snap ik wel. Kijk naar het wereldbeeld dat we onze kinderen voorschotelen. Alles is kut, en het wordt nog veel kutter: energie, klimaat, welvaart, ziektes, drinkwater, stikstof, plastics, woningnood, massa-migratie, massa-manipulatie, polarisatie, en een incompetente en corrupte bestuurderskaste. Er zijn geen gemakkelijke oplossingen, en het is eigenlijk ook fout om daarnaar te zoeken. En jullie met je white privilege zijn daar mede-schuldig aan dus how dare you: niet tegenspreken en de orthodoxie niet in twijfel trekken. Verklein je footprint, geniet niet van het leven maar consuminder, eet minder vlees en andere lekkere dingen, niet vliegen en geen auto. Streef niet naar meer en beter, persoonlijke groei is ook uit den boze, ga in plaats daarvan op zoek naar "zingeving", wat dat ook is. En blijf bij je ouders wonen, met een beetje mazzel komt er ergens een huisje vrij voordat je een gezinnetje wil gaan stichten. You will own nothing and be happy... or else.



Nee, met zo'n vooruitzicht snap ik wel dat de kinderen van vandaag de dag somber, depressief en suicidaal zijn. Daar hebben wij ze ingepraat.