Gasprijzen nou en? Geen gas krijgen is geen probleem als je het net wilt hebben.

Je moet er alleen wat voor over hebben ipv klagen over wat je had.

Mest vergisten, waterstoftechnologie opvoeren, nucleaire energie zonder uranium, waddenzeegas gebruiken ( waddenzee slibt dicht by the way), stadsverwarming loskoppelen van de gasprijs, steenkool vergassen tot bruikbaar aardgasnivau, steenkool omzetten tot benzine.

Maak van een crisis een kans.

En gebruik gerust al de geldreserveringen die gemaakt zijn om de linksgekkies blij te maken. Dat is pas inzetten van gemeenschapsgeld.

Oekraine is nogal corrupt maar wel een land met potentie om te verbeteren, in tegenstelling tot Rusland, zolang de Russen hun leidinggevenden tolereren zijn ze verantwoordelijk voor de gevolgen.