Organische content! Veel geleerd. Zoals: Sigi's eerste baantje was schoonmaakster, ze was "redelijk" goed in sparen, "maar ik moet wel zeggen, mijn ouders hielpen me ook." Op de vraag of ze gelooft in de toekomst van crypto antwoordt ze ondubbelzinnig: "Zeker, zeker.........". Maar dan. Gewoon dus even schaamteloos d'r eigen nieuwe KaagCoin (KAAG) pluggen!!! . Dan kondigt ze aan dat het allemaal leuk en aardig is, al die decentralised finance waar de overheid geen grip op heeft, maar dat het enige tegengewicht van de aanstaande gecentraliseerde digitale wereld wel even flink aan banden gelegd gaat worden en volgens hun regels gaat spelen. En dat alles onder het mom van het beschermen van kwetsbare consmenten, natuurlijk. Toevallig trouwens, dit alles zo aan de vooravond van de lancering van EU's eigen Central Bank Digital Currency (CBDC). Paper daarover van de Europese Centrale Bank zelf, hier.

