Ik voel me een beetje in de kou gezet elke keer als men spreekt over 'minima' en 'middeninkomens'. Met (samen) 9x modaal is het net zo goed ruk om de rekening x5 te zien gaan. Bij een groot huis gaat dat een stuk harder.

Die 50k aan investeringen in isolatie betalen wij uit eigen zak terwijl huurders vaak alleen ff hoeven te vegen.

Ik zoek geen medelijden maar laten we niet doen alsof dit alleen een probleem is voor mensen met lagere inkomens.