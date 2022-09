@Boerenverstand99 | 05-09-22 | 10:24|

En zelfs dat kan nog een heel stuk minder worden indien we een beetje nadenken en de kerntechniek slim toepassen. Er zijn nu al kernreactors die op het afval van andere reactors kunnen lopen. Bv de Canadese CANDU (CANadian Deuterium Uranium) reactor kan via het Dupic (Direct use of spent PWR fuel in CANDU) proces op het "afval" van een PWR (Pressurized Water Reactor) lopen. Je zou dus een nieuwe CANDU naast de huidige centrale in Borssele (= een PWR reactor) kunnen zetten. Hetgeen dat overblijft na gebruik in de PWR schuif je door naar de buurtjes waar de CANDU het maar wat graag aanpakt om er vervolgens nog meer stroom mee te maken. In o.a. Zuid-Korea en China lopen al succesvolle trials met een dergelijke setup:

Oh, en de CANDU is één van de meest veilige robuuste reactors ter wereld met een uitstekende staat van dienst. Dat neemt dan gelijk de wind uit de zeilen van alle "Kernenergie is slecht en onveilig!" roepers.