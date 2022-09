RTL Nieuws heeft maar weer eens uitgezocht hoe het nu gaat met de treinen, en of ze een beetje op tijd naar het oosten, westen (foto boven), noorden en zuiden rijden. En wat blijkt, het gaat best slecht. Vooral BREDA is drie keer niks. Wilt u echt zeker zijn dat u op de beloofde tijd kunt vertrekken en aankomen, dan moet u helemaal naar Friesland. Maar dan krijgt u ook wat. Gratis parkeren. Mooie uitzichten. Frisse lucht. Geen kauwgom op het perron. Dit prijswinnende NS station heeft maar liefst DRIE reviews op de Google & alleen maar POSITIEF.

- Mooi dorp op de Fries klei. Geboorteplaats van de beroemde kunstschilder Alma Tadema. Ligt aan het Van Harinxmakanaal. Via dit kanaal vaar je door de Oude Friese stadjes Franeker en Harlingen naar de Waddenzee waar je de oversteek naar de waddeneilanden kunt maken.

- Station ver buiten het dorp. Het wachthokje bestaat slechts uit drie zijden, aan de voorzijde dus open (net als een bushalte) waardoor het bij winderig en koud weer erg koud is. Geen voorzieningen. Wel twee maal per uur een trein in beide richtingen, die aansluit op de intercity, dus dat is positief!

- Het is er heel rustig.

Dames en heren reizigers. U moet naar DRONRYP



Hier meer beeldmateriaal van het ALLERBESTE NS STATION VAN NEDERLAND. Goede reis.