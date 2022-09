Dit is wat hij gisteren al zei:

“Too much of what’s happening in our country today is not normal. Donald Trump and the MAGA Republicans represent an extremism that threatens the very foundations of our Republic.

Now, I want to be very clear, very clear up front. Not every Republican, not even the majority of Republicans, are MAGA Republicans. Not every Republican embraces their extreme ideology. I know, because I’ve been able to work with these mainstream Republicans.”

Hij richtte zich ook gisteren al tot de extremistische minderheid. Maar goed trumpies zijn kennelijk niet zo goed in nuance. Alles is vrij zwart/wit.