Het was even rustig rond het Geloof van de Liefde, maar toen kwamen de strijders van de islam terug van reces - zo loopt er in Frankrijk iemand rond zonder hoofd - en nu is het BIJNA weer de belangrijkste bijzaak van het leven. Een beetje gezelligheid is immers nooit ver weg! Een paar honderd kilometer ver weg zelfs. De Franse haatimam Hassan Iquioussen is spoorloos verdwenen. Frankrijk wilde 'm naar Marokko trappen, wegens homofobie, antisemitisme, radicalisering, shariaverheerlijking, u kent het wel, de hele mikmak, maar toen agenten 'm wilden arresteren (foto boven) was-ie foetsie. Mogelijk op de rug van een paard met vleugels, net als z'n held. "De prediker zit mogelijk in België, waar hij vlakbij woont." En België is ook: vlakbij Nederland! Welkom welkom Hassan, er is vast nog wel een bedje in Ter Apel. We hebben Mieles en uitkeringen en Daan de Neef. Welkom welkom.

Dit is 'm dus