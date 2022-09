Max Verstappen en dr Helmut Marko

Ja, u mag er van alles van vinden. 100.000 van die knuppels van 50 jaar oud, bijvoorbeeld met een hele groep uit Mierlo, die sans ironie met van die Red Bull-Mobil 1-shirtjes over zo'n terrein grasduinen en daar heel veel geld voor over hebben - tot 60 euro voor een petje aan toe - en dan oranje rookbommetjes op het circuit gooien omdat ze gisteren een keertje niet hebben gevreeën met Samant. Of ze hebben zelf een shirt gemaakt, met '#1VER' op de achterkant, en dan mogen zij de regels bepalen. Ook komen er lui uit Halsteren overgevlogen om de hele meneer uit te hangen. Bah bah. Maar, toegegeven, die Max Verstappen is wel een enorme baas. Gisteren een gruwelijke kwalificatie, vandaag een gruwelijke race. Het is hard, snel, gaaf, de hele dag trending (#DutchGP), iedereen heeft het erover en u mag van Viaplay meekijken bij de NOS. GOMAX! LIVE, de Grand Prix van Zandvoort. YESSSS!