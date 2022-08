Je kunt als individu veel meer dan jezelf denkt. Kwestie van eigen verantwoordelijkheid. We hebben een vangnet die in basisbehoeften voorziet. Zal volgens velen geen vetpot zijn maar we kunnen niet iedereen (die best wel kan maar het (te) vaak wel best vindt zo) naar een modaal inkomensniveau subsidiëren. Als je niet kunt wordt je geholpen. Als je niet wilt moet je niet gaan lopen mauwen. En om even de ballon die utopie heet door te prikken: er zullen altijd inkomensverschillen zijn en blijven. Daar waar wordt geprobeerd om dat verregaand te nivelleren rammelen economiën desastreus.

En dat "op straat liggen en doodgaan". Waar dan in Nederland ? Of ben je in de war met India ?