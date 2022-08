Maar de Publieke Omroep is een groepsinspanning, dus we helpen graag een handje. Bovenstaand de eigenaresse van een dameskledingzaak te Ter Apel Ramona Entjes: "Ik werk in een dameskledingzaak. Het zijn vaak groepjes mannen die komen, die komen er dan aan en die willen de winkel in. Dan loop ik naar de deur toe en ik geef aan dat dit een dameskledingzaak is. In principe hebben ze hier niets te zoeken natuurlijk."

Vervolgens onderbreekt presentatrice @Margje Fikse haar met een vlijmscherpe, wereldwijze journalistieke duiding: "Nou er zijn toch vaker mannen, die misschien voor hun vrouw...". Tuurlijk Marg. Ramona vervolgt: "En dan krijg ik doodsbedreigingen. Dan willen ze me neerschieten. En 'I kill you', en, naja..." Schrijnend hoe die 90% het voor de 10% blijft verpesten [exacte percentages nog navragen, maar overdrachtelijk waar].

Onderstaande fragment verscheen wel op Op1's Twitter. Daarin wordt burgemeester van Westerwolde Jaap Velema tijdens zijn vertelling over hoe ontwrichtend en crimineel veel veiligelanders zijn, vanaf de zijlijn en zonder enig decorum onderbroken door Artsen Zonder Grenzen-arts Mohamed Saadulla met: "Hoe is dit relevant? Hoe is dit relevant? Ik snap niet hoe dit relevant is?" Grappig, want het is best wel relevant.

Arts Mohammed Saadulla: "Hoe is dit relevant? Ik snap niet hoe dit relevant is?"

We staan er: weer gekleurd op!