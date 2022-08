U zou tussen die 10.000 crises die we hebben (asiel-, stikstof-, energie-, corona-, woon-, koopkracht-, enz. enz.) bijna vergeten dat we ook een explosievencrisis hebben. Die is weer te koppelen aan de drugscrisis die weer te koppelen is aan de veiligheidscrisis te koppelen aan de justitiecrisis te koppelen aan de vvd-crisis waar ons land zich nu al een decennia in bevindt - uiteindelijk is die vvd-crisis het startpunt van heel veel van die andere crises. Enfin, afgelopen weekend was het weer raak, her en der in Nederland. Explosie in Schiedam. Explosie in Amsterdam. Woning beschoten in Amsterdam. Explosief gevonden in Amsterdam. Iedere week, ieder weekend, bijna iedere dag. Het lijkt wel... crisis.