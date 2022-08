Net als haute couture fashionmodel Lexington Steele (foto boven) kijken wij heel erg uit naar de Grand Prix van België. De Britten denken allemaal dat ze het hebben uitgevonden met hun Silverstone maar DIT is de mooiste baan van het jaar. Zeven kilometer door de Belgische Ardennen, met iconische bochtencombinaties, een torenhoge gemiddelde snelheid en Max Verstappen razendsnel in de kwalificatie. De Nederlander start door een straf (motorwissel) echter op P15, nog vóór de grote titelconcurrent Charles Leclerc, maar ver achter Carlos Sainz en Sergio Pérez. Zaak is om de eerste bocht te overleven en dan naar voren te rammen. PODIUM OF JODIUM! Voorspelling: dikke winst.

UPDATE - Lekkere start! Max van P14 door naar P8. Alonso beukt Hamilton eruit. "This guy only knows how to drive and start in first." Leclerc had rook en terug naar allerlaatste. En een safety car omdat Latifi een beuk gaf aan Bottas

UPDATE - Verstappen inmiddels al op P5

UPDATE - 7 rondjes gereden (met paar achter de safety car). Verstappen op P4

UPDATE - P3 - Multi 21 Checo

UPDATE - P1 lol

UPDATE - En na de pitstop ook Sainz ingehaald. Fenomeen

UPDATE - Grandioze zege Max Verstappen