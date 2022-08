Maar een Transpersoon is iemand die uit Transnistrië komt? Was het dus een vluchteling? Of is het een ritueel, dat je de transitie doormaakt van kind naar een persoon? Volwassen worden?

Of was het iemand die voorheen dacht ik ben een man maar ik voel me vrouw?

Amerikaanse toestanden, man woman, male female.

In het Nederlands, man vrouw. man vrouwelijk.

Er zit een verschil tussen vrouw zijn en vrouwelijk zijn.

Is lastig. Moet je over nadenken. En dan volg je gewoon de ideologie die je cultuur je heeft aangeleerd, of je religieuze opvattingen.

Dus waar ligt het probleem? In de benaming van het probleem. En er wat aan doen.

Lekker op vakantie.

